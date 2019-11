Autodiebstahl in Köllerbach : Diebe tricksen Auto-Schließtechnik aus

Köllerbach Unbekannte erbeuten in Köllerbach einen BMW mit Keyless-Go-Technik – und lassen ihn dann stehen.

(red) Um in der Peter-Gleßner-Straße einen BMW im Wert von 40 000 Euro zu erbeuten, haben unbekannte Kriminelle die moderne Schließtechnik des Wagens ausgetrickst. Die Polizei fasst den Tathergang so zusammen: Der BMW-Eigentümer hörte am Montag gegen 23.30 Uhr Geräusche vor der Haustür, fand aber nichts Ungwöhnliches. Als der Mann gegen 1.40 Uhr erneut nachsah, war der BMW weg. Die Polizei fand der Wagen einige Häuser weiter in der selben Straße mitten auf der Fahrbahn mit laufendem Motor, geöffneten Türen und eingeschaltetem Abblendlicht. Von den Tätern fehlte jede Spur