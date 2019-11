Polizei vermutet Brandstiftung : Holzhütte brennt in Püttlingen ab

Püttlingen Eine unbewohnte Holzhütte im Wald hat am Montagmorgen in Püttlingen an der Landstraße 136/Dickenberg gebrannt. Anwohner waren durch Brandgeräusche geweckt worden und hatten die Polizei alarmiert.

Die 8 Meter mal 4 Meter große Hütte brannte lichterloh, als die Einsatzkräfte eintrafen. Die Feuerwehr war mit 44 Mann vor Ort und konnte den Brand nach zwei Stunden löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro.