Am Donnerstag streiken die städtischen Kitas

Offenbar ist am kommenden Donnerstag auch Püttlingen von den Warnstreiks betroffen: Gegen 18 Uhr am Dienstag teilte die Stadtverwaltung mit, dass die städtischen Kindertageseinrichtungen in Püttlingen wegen eines Warnstreiks am Donnerstag, 22. März, zu dem die Gewerkschaft GEW aufgerufen hat, ganztägig geschlossen bleiben. Die Gewerkschaft GEW habe die Beschäftigten im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes bei der Stadt Püttlingen am Donnerstag zu dem Streik aufgerufen.

„Die Eltern, bzw. Erziehungsberechtigten wurden informiert. Zur Zeit liegen keine Informationen über die weitere Entwicklung des Tarifstreites vor“, so die Püttlinger Stadtverwaltung am Donnerstagabend.