Vereinsnachrichten :

Die Awo Sitterswald veranstaltet den letzten Kaffeenachmittag des Jahres an diesem Dienstag, 26. November, ab 15 Uhr. Das Beisammensein mit Leckereien und lockeren Gesprächen ist wie immer in der Awo-Begegnungsstätte, Nauwieserstraße 2a in Sitterswald.

Die Interessengemeinschaft Wehrden lädt zur Mitgliederversammlung für Dienstag, 26. November, 18.30 Uhr, in den Nebenraum der Gaststätte „Zum Kraftwerk“, Hostenbacher Straße, ein. Auf der Tagesordnung steht die Neuwahl des Vorstandes.

Die Sportabzeichensaison der LSG Köllertal ist vorbei. Die Urkunden überreicht der Verein am Dienstag, 26. November, an die erfolgreichen 227 Sportler. Die Feier beginnt um 18 Uhr im Vereinsheim Breitwies in Püttlingen.

Die Johanniter Völklingen laden zum Seniorencafé „Memory“ am Dienstag, 26. November, 14.30 bis gegen 17 Uhr, ein in die Poststraße 33. Der Raum zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen ist barrierefrei zu erreichen, die Teilnahme kostenlos.

Infos: Tel. (0 68 98) 2 77 33.

Der Modelleisenbahnclub Güdingen (MECG) zeigt seine Anlage im Fahrbetrieb. Zum ersten Mal tut er das am Samstag, 30. November, von 15 Uhr bis 19 Uhr in der Alten Scheune Güdingen, während des Weihnachtsmarktes. Außerdem ist die Anlage dort am Sonntag, 1. Dezember, von 11 bis 18 Uhr, zu sehen. Am Sonntag, 15. Dezember, veranstaltet der MECG von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr in der Güdinger Festhalle eine Modellbahnbörse.

Der Ortsverband Sulzbach des Sozialverbandes VdK hat seine Weihnachtsfeier am Sonntag, 15. Dezember, ab 12 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Auf der Schmelz. Die Feier beginnt mit einem Gläschen Crémant und dem Mittagessen. Danach erfreuen die Pänz-Sänger die Gäste mit weihnachtlichen Klängen. Kaffee und selbstgebackener Kuchen stehen bereit. Nichtmitglieder sind willkommen.

Anmeldungen (bitte Personenzahl nennen) bis Sonntag, 8. Dezember, bei Marie-Luise Knoch, Tel. (0 68 97) 2262.