Saarbrücker Stadtreinigung : ZKE holt Laub aus Rinnsteinen und Sinkkästen

Saarbrücken Der städtische Entsorgungsbetrieb (ZKE) reinigt bis Ende November Rinnsteine und Sinkkästen in Saarbrücker Straßen, wo besonders viel Laub liegt. Die Reinigung verbessert den Abfluss von Regenwasser und ist für die Bürger kostenlos.

ZKE-Werkleiterin Simone Stöhr: „Herbstlaub, das in Sinkkästen gerät, verstopft die Straßeneinläufe. Das kann dazu führen, dass Regenwasser nicht mehr richtig abfließen kann und in angrenzende Gebäude gelangt. Mit der Sonderreinigung verbessern wir die Funktion der Kanäle. Damit diese nicht durch Blätter verstopft werden, ist in den meisten Straßen in Saarbrücken aber auch regelmäßiges Kehren durch die Anwohner notwendig und in der städtischen Reinigungssatzung vorgeschrieben.“