Straße unter Wasser : Wasserrohrbruch am Saarbrücker Kieselhumes

Saarbrücken In der Straße „Am Kieselhumes“ hat es am Montagmittag einen Wasserrohrbruch gegeben. Die Ursache ist noch unklar.

Wegen eines Wasserrohrbruchs in der Straße Am Kieselhumes in Saarbrücken St. Johann ist die Straße Am Kieselhumes von der Mainzer Straße bis Kaiserslauterer Straße gesperrt. Das haben die Stadtwerke Saarbrücken gegen 13.30 Uhr mitgeteilt. Demnach ist die Wasserversorgung in St. Johann einschließlich Industriegebiet Ost teilweise unterbrochen. „Die Stadtwerke Saarbrücken arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, die Wasserversorgung wieder herzustellen“, teilt Unternehmenssprecherin Ulrike Reimann mit. Auf den Buslinien 105, 122, 136 und 139 in Fahrtrichtung Brebach sind die Haltestellen „Am Kieselhumes“ und „Römerkastell“ nicht zu erreichen. Richtung Innenstadt ist die Bushaltestelle „Am Kieselhumes“ betroffen. Außerdem kommt es wegen des Rohrbruchs zu Verspätungen auf der Saarbahn-Linie S1.