Karin Klee und die feiertägliche Schlemmerei : Zwesche Kochgleck o Backwahn

Karin Klee Foto: SZ/Robby Lorenz

Die feiertägliche Schlemmerei und das Kochen und Backen zwischen den Jahren bergen erfahrungsgemäß allerhand Tücken. Sogar, wenn man versucht, potenzielle Leberschäden clever zu umschiffen.

Dat Scheene aan der Daae zweschen de Daae es, datt mä meh Zeit fort Koche o Ässe hat. Dat Schlemme aan der Daae zweschen de Daae es genau dat. Längschd ha mä uus dra gewijänt, aan dat abstandhallende Dähäämbleiwe, dat met deäm noom Meddaachässe iwwerlääe, wat et zou Kaffee o Naatässe Feines geft, e wonnerbar Verbindung egeht. Bei aller Voärsicht es aach dat net ongefährlich. Gäng et nur no mir, nemmes mischt sich no de Feierdaa en de Jeans erreschieße losse. Mei Schwijersohn hat mei Art ze Koche en e Kompliment verwannelt: Ijäscht bei mir här‘er gemerkt, datt mä met wenijer om Teller satt gä ka. Leirer ha e meiner Kich aach annere e Metkochrecht, wenn ich mo net schnell genouch se.

En ääm Bereich awwer trauen sich mei Mannsleid neischt zou: Se backe net. Eich dägeje ha scho freij iwwerlieferte Rezepter off der weiße Bläärer am Aafang on am Enn vo alte Kochbeijcher verewischt. A ään Rezept han ich mich bis lo letscht nie draagetraut, de Baumstamm von dä Tant Kättchi. Ihr woär et scho nemmi so gudd gang, wie se mä vom Krankebett aus ihr Backgeheimnis verroot hot. Domols woär ich knapp zeh Joähr alt, mei Erfahrung em Backe gleich Null. Dat Rezept steht desweje genau so geschriev, wie de Tant Kättchi dat gesaat hot, zwoo Taase dit, drei Leffel jenes, e Pris Salz. Mettlerweile wääß ich, foärwat.

Wer vill backt, der mescht dat iwwer Hääd, also frei Hand. Der Baumstamm jerefalls woär mä gelong, obwoll ich met „Kaffeestaub“ neischt aafänge konnt, wat soll et se? O weil ich grad e Fahrt on dä Uuwe noch warm woär, han ich sofort e Kääskouche noogeschob. Wie emmer net so siiß, also met wenijer Zocker. Em Orginalrezept solle en de Füllung 200 Gramm Zocker. Abgewoh gä bei mir 50 Gramm wenijer, dat merkt kä Mensch, nur de Läwwer freut sich. Dä Knetdeisch woär ausgerollt, de Kichemaschin mem Eischnee zegang, do klobbt et aan dä Hausdijr. Zeitgleich rappelt et Telefon.

Nix wichdijes, alles Ablenkung. Enzwesche es dä Schnee supersteif, wei noch dabber dat Quark-Sahne-Zocker-Eigelb-Gemisch drenner, alles en de Form on ab. Zur Sicherhäät provieren ich noch e bessi Rohmass, mä wääß jo nie. Dismo muss ich zwoo mo de Leffel lecke: 150 Gramm Zocker se scheins doch ze wenig, et schmackt iwwwerhaupt net siiß. Schnell Agavedicksaft ennergemischt, nommo e Prob, scho besser, nur ewe net siiß genouch. Alz noch e Ladung Dicksaft, wei es et äänijermoße. Kä Ahnung, wat met meiner Zocker-Reduktion dismo loss es. Beim Kich-Offraume kemmt et raus: 150 Gramm Zocker throne ongeriert off dä Kichewoo o waarte off de nägschde Ausfluch no Backdat.