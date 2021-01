Daheim im Verein : Ein „Rehbock“ mit Leib und Seele

Fritz Lagaly an den neuen Ballschränke, die in einem der fünf neu angeschafften Container-Räume des FV Bischmisheim untergebracht sind. Die Container hat der Bischmisheimer über Kontakte gebraucht für seinen Verein organisiert, jetzt wurden und werden sie auf Vordermann gebracht. Foto: Heiko Lehmann

Bischmisheim Fritz Lagaly ist nicht nur Organisationsleiter sondern auch so etwas wie ein guter Geist des Fußballvereins Bischmisheim.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge spazierte Fritz Lagaly am Silvestermorgen über den Sportplatz in Bischmisheim. „Normalerweise feiern wir an Silvester hier immer mit 400 Leuten. Aus der ganzen Umgebung kommen die Menschen, und es geht vormittags schon los“, sagt er etwas betrübt. Wenn man ihn allerdings darauf anspricht, was der Fußballverein Bischmisheim in diesem Jahr so alles gemacht hat, dann strahlt er. „Es war wirklich viel. Wir haben ein neues Flutlicht, wir haben das Clubheim renoviert, und wir haben jetzt fünf Container neben dem Clubheim stehen“, schildert der 67-Jährige.

Bei allem, was es bei den Rehböcken zu arbeiten gibt, ist Fritz Lagaly am Start. Er ist Organisationsleiter für das Clubheim und für Feste des Vereins. Als im Jahr 2004 aus dem ehemaligen Brascheplatz ein Kunstrasenplatz wurde, war Fritz Lagaly Bauleiter und Baggerfahrer. Seit 16 Jahren leitet er zudem das Clubheim des Vereins, dessen Wappentier ein Rehbock ist. „Wir hatten das Clubheim zwischendurch mal an Fremde verpachtet. Das bringt nichts. So wie es jetzt ist, ist es für den Verein die beste Lösung“, sagt er.

Der FV Bischmisheim ist sein größtes Hobby. Er ist so gut wie jeden Tag auf dem Platz, schaut nach dem Rechten und ist irgendwas am Knoddeln. Aktuell kümmert er sich um den Innenausbau der Container, hat Türen und Fenster gesetzt, Trennwände eingezogen und auch Schränke für Bälle und Trainingsmaterialien besorgt. In den Containern entstehen Geräteräume, Räume für Jugend und Aktive und ein Besprechungsraum. „Dass die Container überhaupt hier stehen, haben wir auch Fritz zu verdanken. Ein offizielles Angebot lag bei 50 000 Euro für fünf neue Container. Über die Beziehungen von Fritz sind wir an ausgemusterte Container gekommen. Die haben nur 10 000 Euro gekostet, und die bringen wir jetzt auf Vordermann“, sagt Gisbert Schmeer, der erste Vorsitzende des Vereins.

Wenn man es ganz genau nimmt, ist Fritz Lagaly Brebacher, da sein Haus gerade noch auf Brebacher Gemarkung steht. Doch da stimmt die gute Seele des FV Bischmisheim nicht zu: „Ich sage immer, ich wohne im ersten Haus von Bischmisheim. Ich fühle mich als Bischmisheimer, und das wird sich auch nie ändern.“

In den 1970er Jahren war er aktiver Fußballer bei den Rehböcken. Nach seiner Aktivenzeit wurde er zum Paradebeispiel, wie man sich nach der Karriere in einen Verein einbringen kann. Der ehemalige Leiter der Werksfeuerwehr von Halberg-Guss war in Bischmisheim schon 20 Jahre lang Trainer der Frauenmannschaft und ist damit immer noch Rekordtrainer bei den Bischmisheimer Aktiven-Mannschaften. „So ein Verein wird irgendwann zur Herzensangelegenheit, und dann bleibt man dabei. Natürlich macht mir das alles auch großen Spaß, und wir haben ein tolles Team im Vorstand und im Verein“, sagt Fritz Lagaly. Damit meint der 67-Jährige auch die jüngere Generation. Er ist auch Leiter der Rentnertruppe, die immer ein Auge auf das Vereinsgelände hat und sich um alles kümmert. „Wenn manche Arbeiten für uns zu schwer geworden sind, rufen wir jüngere Mitglieder an, und die kommen dann und helfen. Das klappt wirklich hervorragend“, sagt er.