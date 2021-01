Erneut Covid-19-Tote im Regionalverband Saarbrücken : 102 neue Corona-, sechs weitere Todesfälle

Saarbrücken Corona nimmt keine Rücksicht auf den Jahreswechsel: Am Freitag, Stand 11 Uhr, meldete das Gesundheitsamt des Regionalverbandes 48 neue Coronafälle und drei weitere Todesfälle. Hinzu kommen die am Donnerstag bis 11 Uhr gemeldeten 54 neuen Corona- und ebenfalls drei Todesfälle.

Am Donnerstag und Freitag konnten 337 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden, somit lag die Zahl der Corona-Infizierten am Freitag, 11 Uhr, bei 639. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 150 gesunken.

Von den aktuell Erkrankten leben 312 in Saarbrücken, 115 in Völklingen, 61 in Riegelsberg, 47 in Heusweiler, 28 in Sulzbach und zusammen 76 in den fünf weiteren Kommunen des Regionalverbandes. Bei den sechs zwischen Mittwoch und Freitag Verstorbenen handelt es sich um drei Frauen und drei Männer im Alter zwischen 76 und 94 Jahren.