Kolume SAARMÓÓ : Wat mä net alles so von sich geft

Karin Klee Foto: SZ/Robby Lorenz

Unsere Autorin befasst sich mit den Schwierigkeiten, die ein jeder Gang an die Öffentlichkeit mit sich bringt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Karin Gehlen

Et hät net misse se, es aawer trotzdeäm passiert: Lo letscht hat mich dä Schorsch besoucht. Net äänfach so, nää, met voller Absicht o met seiner Filmkamera. En ihrer letschder Sitzung voär Corona hot die Bosener Grupp entschied, mä mischde dä Reih no aach off YouTube en Erscheinung treäre. Aan foär sich e gudd Sach, nur woär mir et Internet noch nie ganz geheijer.

Wie dat bei mir met deäm „literarische“ Schreiwe lossgang es, hot mä der beschd enner de alde Kamerade zou ä eijener Webseit geroot. Domols es noch lang net jerer Haushalt durch‘t Netz gesejelt. Foärwat also e Webseit? „Ei, datt dich die ville Inder o Chinese fenne kinne, wenn se dich souche,“ hat dä Webmaster behaupt o wie emmer wahrscheinlich Recht gehaat. Irjendwann woär klar, wat foär Farwe, welch Format, wat foär Biller o Texte on am Enn hat et sogar mir gefall. E Zeit lang zemindescht.

Emmer mo nommo han ich ebbes Naues gemennt weise ze missse. Bis e Mann aus Kusel bei mir aagerouf hat. Inzwische hot ich mich scho iwwerall off Kulturveranstaltunge remgetriev, do steest mä leicht off annere Querulante. Der Mann jerefalls wollt met mir iwwer sei Gedichter schwätze o hot mä e Hand voll dävo per Poscht gescheckt. Am Telefon es dat schwierisch, geht nur, we mä vill Zeit hat. Die hor‘ich grad net, deäm Mann woär dat egal on off ä Mo zitiert‘ä ebbes, wat mä bekannt voärkemmt, ebbes vo mir. Neischt dägeje ze saae, nur hot der Kerl am Enn die Pointe, off die et aakomm es, durch e total verhonzte Satz ersetzt. Wat dat verdammt-no-mo soll, han‘ich geknurrt. Droff der Mann: Ä hät mä nur weise welle, wie leicht e ordentlich Gedicht zoum e raulije geft.

Ab do han‘ich kaum meh ebbes Naues vo Wert ent Netz stelle geloss. Domet woär foär meich der Fall gehall, mir kemmt desweje bis haut aach kä Getwitter, kä Bloggerei ent Haus.

On awei dat: Videos!

Ääner sonnijer Morje hat em Schorsch Fox foär e Herd voll Offnahme gelangt, inklusive Hummelgebrommel o Modooregegrommel. Mir geft et emmer noch ganz annerscht, wenn ich mä die Offnahme beseije. Wer es dat Fraamensch lo? Wo streicht et sich de Hoär hi, wenn dä Wind vo alle Seite peift? Mo sid et aus wie mei Mama, mo schwätzt et wie mei Lieblingstant. Kä Zweifel, dat sen eich. Awwer hat dat wirklich misse se? Nadierlich net. On et es ze befürchte, datt et noch meh geft. Awwer enner uus: Et es mo nommo ebbes ganz Anneres.