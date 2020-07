Kostenpflichtiger Inhalt: Polizeibericht aus Riegelsberg : Brandstifter zündet in Riegelsberg vier Mülleimer an

Riegelsberg Sachschaden in noch unbekannter Höhe hinterließ ein Brandstifter, der in der Nacht zum Freitag an den Saarbahnhaltestellen Wolfskaulstraße und Riegelsberg Süd sowie auf dem P&R Parkplatz Waldfriedhof Riegelsberg ingesamt vier Mülleimner anzündete.