Gefährliche Körperverletzung in der Saarbrücker Innenstadt : Streit eskaliert: 24-Jähriger sticht an der Johanneskirche zu

Die Polizei ermittelt nach einem schweren Zwischenfall an der Saarbrücker Johanneskirche. Foto: dpa/Friso Gentsch

In einem Messerstich gipfelte am Mittwoch gegen 19 Uhr ein Streit zwischen zwei Männern an der Saarbrücker Johanneskirche. Wie die Polizei weiter mitteilt, hatten sich dort ein 40-Jähriger und ein 24-Jähriger zunächst ein Wortgefecht geliefert, ehe sie auseinandergingen.