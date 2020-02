Theater-Leckerbissen : Meike Droste tritt in der Alten Feuerwache in Saarbrücken auf

Meike Droste kommt in die Alte Feuerwache. Foto: SST/Olaf Kroenke

Saarbrücken Die Schauspielerin Meike Droste – bekannt durch ihre Rolle als Fernseh-Ermittlerin Bärbel Schmied in der Krimi-Serie „Mord mit Aussicht“ – tritt in der Alten Feuerwache auf. Droste gastiert dort am Dienstag, 11. Februar, ab 19.30 Uhr mit den renommierten Théâtres de la Ville de Luxembourg.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

In dem spannenden Stück »Süden« von Julien Green spielt Droste die Rolle der elternlosen jungen Regina.

Droste ist nicht nur im Fernsehen eine gefragte Darstellerin, sondern steht seit ihrer Schauspielausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule auch in vielen anerkannten Theatern auf der Bühne.

So wurde sie beispielsweise 2002 von Claus Peymann an das Berliner Ensemble engagiert, wo sie unter anderem unter seiner Regie in »Die heilige Johanna der Schlachthöfe« zu sehen war. Droste arbeitete bereits mit vielen großen Regisseuren zusammen. Bei der aktuellen Inszenierung von „Süden“ führt Thierry Mousset Regie.