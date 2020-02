Naturschauspiel : Kraniche ziehen über das Saarland

Saarbrücken Schnee in Spanien und starke Südwest-Winde haben Kraniche aus ihrem Winterquartier vertrieben. Auf ihrem Weg in den Norden passieren sie auch das Saarland.

Starke Südwest-Winde und eisige Temperaturen in Spanien haben in den vergangenen Tagen den Zug der Kraniche genNorden verstärkt. Auch über dem Saarland verläuft eine Route der Vögel.

Grund dafür, dass sich die Kraniche bereits auf den Weg gen Norden gemacht haben, sei der Schnee in Spanien. Die Vögel hätten am Lac du Der in der Champagne Rast gemacht. Sie nutzten nun den Südwest-Wind, um hinauf zum Diepholzer Moor und in die Darß/Ostsee zu fliegen.