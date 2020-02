Großrosseln : Neues Programm fürs Jagdschloss

Großrosseln Eine Broschüre gibt Überblick über alles, was dieses Jahr in Karlsbrunn geboten ist.

Alle Veranstaltungen, die 2020 im und rund um das Jagdschloss Karlsbrunn organisiert werden, sind in einer Broschüre aufgelistet – Dominik Jochum, Bürgermeister der Gemeinde Großrosseln, Peter Michael Lupp vom Regionalverband Saarbrücken und Caroline Lehberger, die Direktorin der Volkshochschule des Regionalverbandes, präsentierten diese Broschüre, am Montag, 3. Februar, im Bistro des Jagdschlosses der Öffentlichkeit. Auf dem Programm stehen eine Genusswanderung, drei Yogawanderungen, eine Eselwanderung sowie geführte Wanderungen auf dem Schäfertrail und dem Warndt-Wald-Weg. Die Ausstellung „Vergessen“ bleibt auch dieses Jahr im Torzimmer und in der Scheune.