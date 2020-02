Firmenjubiläum in Völklingen : „Bio“ sind bei Schales nicht nur die Brote

Völklingen Völklinger Bäckerei behauptet sich seit 35 Jahren in einem anspruchsvollen Markt. Die nächste Generation steht bereit.

Die Völklinger Vollkornbäckerei Schales feiert ihr 35-jähriges Bestehen. Am 25. Januar 1985 eröffneten Eva Schales und ihr inzwischen verstorbener Ehemann Peter Schales eine Bäckerei in Fürstenhausen und einen Bioladen in der Völklinger Innenstadt. Es gab mehrere Umzüge. Seit 2000 werden die Backwaren und die Naturkostprodukte in einem Ladenlokal in der Bismarckstraße verkauft. 2010 wurde in den Räumen noch ein Café eröffnet. Außerdem führt Schales seit März 2019 die Brottheke im Karstadt-Warenhaus in Saarbrücken.