Vor der Premiere : In diese Kleider schlüpfen Mozart und co.

Saarbrücken Wo „Amadeus“ in Stoff gehüllt wird: Ein Blick hinter die Kulissen der Kostümabteilung am Saarländischen Staatstheater.

Während letzterer die so genannten Figurinen erstellt, also Zeichnungen mit den Kostüm-Entwürfen, sorgt Maas dafür, dass der entsprechende Stoff geliefert wird und die Schneiderinnen und Schneider die Kleider bis zur Kostümprobe fertig haben. Auf die perfekte Kostümierung wird am Staatstheater größten Wert gelegt, denn dort gilt nicht nur „Kleider machen Leute“, sondern „Kostüme machen Schauspieler“, wie Djurkov Hotter während des Gesprächs einen Satz von Audrey Hepburn zitiert.

Djurkow Hotter hat vor fünf Jahren mit der Kostümbildnerei angefangen. Er wohnt in Berlin, ist aber das ganze Jahr über an verschiedenen Spielstätten unterwegs. Der 29-Jährige orientierte sich bei Amadeus nicht an vorangegangenen Aufführungen oder gar an dem Kinofilm von 1984, sondern einzig und allein am Text von Peter Shaffers Theaterstück. „Ich will mich nur von dem inspirieren lassen, was ich lese“, sagt er. Es sei dann schon vorgekommen, dass er aufgrund eines Textes eine Figurine zeichnete und später in einer Verfilmung desselben Stoffs fast das gleiche Kostüm sah.