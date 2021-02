Fußball : Judith von Röchling Völklingen zum SV Auersmacher

Auersmacher Fußball-Saarlandligist SV Auersmacher hat wieder auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich dabei erneut beim Oberligisten SV Röchling Völklingen bedient. Wie der SVA mitteilt, konnte Offensivspieler Niclas Judith verpflichtet werden.

Niclas Judith stammt aus Differten und wechselte ab der U 17 ins Nachwuchsleistungszentrum des FSV Mainz 05. Es folgten bei den Aktiven Stationen in der Saarlandliga bei der SV Elversberg II sowie in der Oberliga beim FV Diefflen, dem VfB Dillingen und zuletzt dem SV Röchling Völklingen. Für die Völklinger absolvierte der Offensivspieler in der wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Saison 2020/2021 alle neun Spiele über die komplette Spielzeit.