Serie Menschen im Regionalverband : Michael Wahl ist ein Hotelier für Vierbeiner

Michael Wahl aus Rilchingen-Hanweiler mit seinem Gefährten Benni, einem 15 Jahre alten Belgischen Schäferhund. Foto: Heiko Lehmann

Rilchingen-Hanweiler Der Tierfreund betreibt in Rilchingen-Hanweiler seit bald zweieinhalb Jahrzehnten eine der größten saarländischen Hundepensionen.

Als Michael Wahl im Alter von 20 Jahren aus dem Elternhaus in Saarbrücken auszog und sich einen Dalmatiner zulegte, wusste er noch nicht, dass Hunde den weiteren Verlauf seines Lebens stark prägen würden. „Ich fand Hunde schon immer toll, und als ich alleine wohnte, habe ich mir endlich einen geholt. Das war toll, wir waren damals ein starkes Team“, erinnert sich Michael Wahl, während er seinem aktuellen Hund Benni über den Kopf streichelt.

Heute sind Michael und Benni das Team. Benni ist ein Malinois, also ein Belgischer Schäferhund, und er gehörte zunächst einem Freund von Michael Wahl. „Mein Freund war Hundeausbilder bei der Polizei, kam aber wegen einer schweren Krankheit ins Krankenhaus und starb wenig später. Mein Freund wollte, dass ich mich um Benni kümmere, und das mache ich bis heute. Benni ist schon 15 Jahre alt, aber noch ziemlich fit“, sagt Wahl, der heute in Rilchingen-Hanweiler wohnt.

1986 baute der gebürtige Saarbrücker mit seiner Frau in diesem Ortsteil der Gemeinde Kleinblittersdorf ein Haus. Nach den Baustrapazen wollten die beiden erst einmal in Urlaub fahren, wussten aber nicht, wohin mit ihrem Hund in dieser Zeit. „Ich gab ihn einem Bekannten, der auf ihn aufpasste. In diesem Urlaub habe ich lange über diese Situation nachgedacht und war mir sicher, dass andere Menschen ein ähnliches Problem haben, wenn sie in Urlaub fahren“, sagt der heute 67-Jährige.

Ein Jahr später eröffnete Michael Wahl eine Hundepension in Rilchingen-Hanweiler. „Das war verrückt. Ich habe damals in der Saarbrücker Zeitung eine Anzeige von der Eröffnung geschaltet. Wir wollten einfach mal sehen, wie das ankommt und ob sich Leute melden. Wir konnten uns schon in den ersten Wochen vor Anfragen kaum retten“, erzählt Michael Wahl.

Aus anfänglich fünf großen Zwingern wurden zehn, dann 20, und heute sind es 40 Unterkünfte für Tiere. Hundebesitzer aus dem ganzen Saarland, sowie aus Frankreich, Luxemburg, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg bringen ihre Vierbeiner mittlerweile in die Hundepension Wahl – manche für einen Tag, andere für mehrere Monate.

Im Gegensatz zu den Hotels für Menschen haben die Hotels für Hunde in der Corona-Zeit geöffnet. „Aktuell haben wir auch nicht viele Hunde. Wir merken auch, dass die Leute nicht in Urlaub fahren können“, sagt Michael Wahl. Regelmäßige Fresszeiten, täglich mehrere Spaziergänge sowie Wellness- und Streicheleinheiten bekommen die Gäste in einer der größten Hundepensionen des Saarlandes.