Covid-Pandemie im Regionalverband : Sieben neue Coronafälle mit Auswirkung auf Völklinger Kita

Regionalverband Im Regionalverband Saarbrücken gibt es sieben neue Coronafälle. Ein positiver Test sorgt dafür, dass eine Kita in Völklingen zwei Krippengruppen schließen muss.

Wie das Gesundheitsamt weiter mitteilt, hat es bei weiteren neun der in den vergangenen Tagen positiv getesteten Personen aus dem Regionalverband Corona-Mutationen festgestellt. Bei fünf der nachgewiesenen Mutationen handelt es sich um die südafrikanische Variante, bei den anderen vier um die britische Variante. In vier der Fälle konnte ein Zusammenhang zu einem bereits bekannten Erkrankungsfall hergestellt werden, darunter ein Fall in einem anderen Landkreis. In einem weiteren Fall besteht ein innerfamiliärer Zusammenhang. Insgesamt wurde auf dem Gebiet des RV bislang 95-mal die britische und 30-mal die südafrikanische Variante nachgewiesen.

23 Personen konnten am Montag als geheilt ihre Quarantäne wieder verlassen. Somit sind aktuell 313 Menschen im RV mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 169 in Saarbrücken, 62 in Völklingen, 25 in Heusweiler, 21 in Sulzbach, 14 in Riegelsberg, 7 in Püttlingen, jeweils 5 in Kleinblittersdorf und Großrosseln, 4 in Quierschied und eine Person in Friedrichsthal. Seit Beginn der Pandemie haben sich im RV insgesamt 10.927 Menschen infiziert, 423 sind im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.