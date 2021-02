Reiserückkehrer über Auersmacher : Kraniche kehren aus dem Winterquartier zurück

Die Kraniche machen sich nach und nach aus den Winterquartieren auf den Rückweg in ihre Brutgebiete (Symbolfoto). Am Dienstag überquerte ein Zug die Obere Saar. Foto: dpa/Patrick Pleul

Auersmacher Diese Reiserückkehrer haben noch einen weiten Weg vor sich. Die Kraniche fliegen nach dem Aufbruch im Süden bis nach Skandinavien.

(ole) Das Brabbeln in der Luft war unüberhörbar. Am Dienstag gegen 15.30 Uhr überquerten um die 40 Kraniche die St.-Barbara-Höhe in Auersmacher Richtung Norden. Damit handelt es sich also keineswegs um Vögel, die es in wärmere Gefilde zieht. Die Kraniche kehrten offenbar bereits aus ihrem Winterquartier zurück, um im Wettbewerb um die besten Brutplätze den Schnabel vorn zu haben.