Die Menschen haben endlich wieder etwas Spaß : Schwerstarbeit hoch zu Ross für Dechant Welter

Bliesransbach Die Pferde- und Traktorensegnung in Bliesransbach zog so viele Zuschauer und Teilnehmer an wie nie zuvor. Nach der Zwangspause durch Corona im vergangenen Jahr war die Lust auf das gemeinsame Feiern groß.

Sonnenschein pur, bestes Herbstwetter und gut gelaunte Menschen, wohin man auch schaute. Die Pferde- und Traktorensegnung in Bliesransbach wurde am gestrigen Sonntag zu einem fast schon historischen Ereignis. „Also, ich bin jetzt seit mehr als 30 Jahren auf jeder Pferde- und Traktorensegnung gewesen, aber so viel war noch nie los“, sagte der Bliesransbacher Paul Meilgen. Zu diesem Fazit kamen am Ende alle alteingesessenen Bliesransbacher, die normalerweise nie zu Übertreibungen neigen.

Etwa 300 Menschen, 100 Traktoren und 70 Pferde machten sich um 14.30 Uhr auf den Weg von der katholischen Kirche in Bliesransbach zur Wendalinuskapelle am anderen Ende des Ortes. Bereits beim Umzug standen in der Ortsmitte viele Menschen an den Straßenrändern und winkten dem Tross durch den Ort zu. Ein der Spitze des Umzugs fuhr Pastor Matthias Scheer mit den Messdienern auf einem Wagen, begleitet von Dechant Benedikt Welter, der sogar auf einem Pferd mitritt. „Es ist einfach nur schön zu sehen, wie die Menschen wieder zusammen Spaß haben und sich auf solch ein Ereignis freuen“, sagte Matthias Scheer.

Auch für Benedikt Welter war es die größte Veranstaltung seit gut zwei Jahren, die er besuchte. Er war bereits das zweite Mal in Bliesransbach dabei. „Die Leute wollen wieder vor die Tür, und dann haben wir auch noch so tolles Wetter. Heute passt alles“, sagte Welter. Es waren so viele Menschen, dass die beiden Pfarrer nicht wie gewohnt vor der Kapelle mit den Menschen beteten, sondern 50 Meter davon entfernt, wo etwas mehr Platz war, damit möglichst viele zuhören konnten. Nach dem Gebet für Menschen, Pferde und Traktoren begann die Segnung. Benedikt Welker musste mehrere hundert Meter weit hoch zu Ross reiten, bis er an allen Pferden und Traktoren vorbei war.

Dem dreijährigen Niklas war das relativ egal. Er saß auf dem Arm seiner Mama und erklärte ihr die Traktoren im Vorbeigehen. „Das ist ein Massey Ferguson, das ist ein John Deere und das ein McCormick. Den haben hier viele“, sagte Niklas und ließ die Leute um ihn herum staunen. „Er hat nur Traktoren im Kopf, wir können es auch nicht ändern“, sagte seine Mama und musste lachen.