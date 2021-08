Die Zeit der Streitereien ist vorüber : Ortsvorsteher erinnern an alte Fehden

Ortsvorsteher erinnern an alte Fehden

Bliesmengen-Bolchen Einst lebten hier Preußen und dort Bayern. Warum es zwischen Bliesransbach und Bliesmengen-Bolchen nicht immer friedlich zuging.

Vor Jahren wäre es kaum möglich gewesen und vor Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten sogar ausgeschlossen gewesen – heute ist es Realität. Die beiden Nachbarorte Bliesransbach und Bliesmengen-Bolchen werden Freunde. Der Grund sind zwei junge Ortsvorsteher. „Wir kennen uns schon lange, und unsere Generation war eigentlich nie verfeindet. Wir haben sogar zusammen gefeiert“, sagt Stephan Weimerich (Wählbar), der Ortsvorsteher von Bliesransbach. Er ist 39 Jahre alt, genau wie sein Pendant in Bliesmengen-Bolchen. „Wir telefonieren jede Woche und haben uns in diesem Jahr schön öfter getroffen, um unsere erste gemeinsame Aktion zu planen“, sagt Timm Braun (CDU), der Ortsvorsteher von Bliesmengen-Bolchen.

Zwei Orte, die am Tor zum Bliesgau direkt nebeneinander liegen, die aber eigentlich nichts miteinander zu tun hatten. Sie standen in früheren Jahrhunderten nie unter der gleichen Herrschaft und sind beispielsweise im Sport unterschiedlichen Kreisen zugeteilt. Ein Ligaspiel im Fußball zwischen Bliesransbach und Bliesmengen-Bolchen gab es deshalb noch nie.

Die beiden Orte bekommen sogar unterschiedliche Lokalausgaben der Saarbrücker Zeitung. Bis Mitte des vergangenen Jahrhunderts gab es regelmäßige Schlägereien zwischen den Männern beider Orte. Vor allem, wenn es um die Frauen ging. Dabei soll sich ein Bliesmenger Mann ganz besonders clever angestellt haben. Wie Stefan Klopp, der Bliesransbacher Heimatforscher, erzählt, soll das der Briggehund (Brückenhund) gewesen sein. Ein Bliesmenger, der in Bliesransbach seine Liebschaft hatte, zog sich allabendlich ein Fell über und flitzte durch die Bäche und unter den Brücken hindurch nach Bliesransbach. Die Bliesransbacher dachten, es sei ein Hund, und wurden hinters Licht geführt. Hätte es zwischen Preußen und Bayern einen Krieg gegeben, dann hätten Bliesransbacher und Bliesmenger einander sogar auf dem Schlachtfeld gegenübergestanden.

Ab dem Jahr 1815 war Bliesransbach preußisch, und da die Bayern während des Wiener Kongresses im gleichen Jahr am einen Ende Tirol wieder an Österreich abgeben mussten, bekamen sie am anderen Ende die Westpfalz bis nach Bliesmengen-Bolchen dazu. Die Grenze zwischen Bayern und Preußen war genau zwischen Bliesmengen und Bliesransbach. Grenzsteine und Feldwege markieren die ehemalige Grenze heute noch. Es gibt sogar ein Haus, durch das die Grenze verlief.