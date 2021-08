Streit um Straßenausbau in Bliesransbach : Aufgebrachte Bürger bei Kleinblittersdorfer Ratssitzung

Bei der Bürgerfragestunde im Gemeinderat Kleinblittersdorf gab es einige Kritik von Anwohnerinnen und Anwohnern des Hasselbergs in Bliesransbach. Foto: Heiko Lehmann

Kleinblittersdorf Im Gemeinderat Kleinblittersdorf hat die Bürgerfragestunde drei Mal so lange gedauert wie üblich. Grund waren massive Beschwerden von Anwohnern des Bliesransbacher Hasselbergs wegen der Beiträge für Baumaßnahmen. Hat die Kritik gewirkt?

Der Fertigstellung der Bauarbeiten an Straßen und Bürgersteigen auf dem Hasselberg in Bliesransbach ist beschlossene Sache. Der Gemeinderat von Kleinblittersdorf hat am vergangenen Donnerstag im nichtöffentlichen Teil seiner Sitzung die Auftragsvergabe an ein Bauunternehmen einstimmig beschlossen. Das teilte Bürgermeister Rainer Lang (SPD) mit. Wie hoch die gesamten Baukosten sein werden, dürfe der Öffentlichkeit aus rechtlichen Gründen nicht mitgeteilt werden, sagte Lang.

Im öffentlichen Teil der Sitzung wurde über das Thema Baumaßnahmen „Hasselberg“ heiß diskutiert. Etwa 50 Bürgerinnen und Bürger waren in die Spiel- und Sporthalle nach Kleinblittersdorf gekommen, die meisten von ihnen waren Anwohner des Hasselberges. Die vorgesehene halbe Stunde für die Bürgerfragestunde dehnte sich am Donnerstag zu eineinhalb Stunden. Einige von dem so genannten „Endstufenausbau“ betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner des Hasselbergs meldeten sich dabei zu Wort. Sie warfen der Gemeinde Fehler vor und sagten, dass sie sich verschaukelt fühlen.

Bei den Planungen hatte die Gemeindeverwaltung Baukosten in Höhe von 1,1 Millionen Euro veranschlagt. Von dieser Summe müssen die Anwohner 90 Prozent (abhängig von der jeweiligen Grundstücksgröße) und die Gemeinde zehn Prozent bezahlen. Das führt dazu, dass einige der Anwohnerinnen und Anwohner mehr als 20 000 Euro bezahlen müssen. „Vertreten Sie bitte die Interessen der Bürger. Wir wollen diese Version des Endstufenausbaus nicht“, sagte ein Anwohner. Thomas Broßius, der Leiter des Bauamtes erklärte, dass diese Variante des Endstufenausbaus der wirtschaftlichste ist, der den Richtlinien entspricht. Bürgermeister Lang ergänzte. „Bei einem Endstufenausbau in Kleinblittersdorf lag der Preis für einen Quadratmeter neue Straße bei 161 Euro. Beim aktuellen Endstufenausbau in Rilchingen-Hanweiler liegt der Preis bei 153 Euro. In Bliesransbach liegt er bei 163 Euro. Das ist alles in einem ganz normalen Rahmen“, betonte der Sozialdemokrat.

Danach war die Atmosphäre in der Halle aufgeheizt. Eine Anwohnerin trat an das Mikrofon und klagte Rat und Verwaltung an, fast so, als würden diese auf einer Anklagebank sitzen. Bürgermeister Lang wies sie darum mehrfach darauf hin, keine Meinungen zu vertreten, sondern gezielt Fragen zu dem Projekt zu stellen. Die Hasselberg-Anwohner hatten einen Experten mit in die Sitzung gebracht, der ebenfalls Fragen stellen wollte. Diesem Experten wurde allerdings seitens des Bürgermeisters nicht erlaubt, Fragen zu stellen, da er nicht in der Gemeinde Kleinblittersdorf wohnhaft sei und in der Bürgerfragestunde nur Bürger der Gemeinde Fragen stellen dürften.

Also standen der Experte und die erzürnte Anwohnerin gemeinsam am Mikrofon. Der Experte sagte der Anwohnerin die Fragen und diese stellte sie dann an die Verwaltung. Allerdings waren viele der ragen von der Gemeindeverwaltung in den vergangenen Monaten bei vielen Sitzungen schon beantwortet worden, wie Augenzeugen versichern. Die Hasselberg-Anwohner kündigten am End der Fragestunde rechtliche Schritte an, falls der Gemeinderat den Auftrag vergeben sollte.

Eigentlich hätte der Ausbau von Straße und Bürgersteig auf dem Hasselberg schon vor 50 Jahren stattfinden sollen. Doch das wurde von Rat und Verwaltung seitdem nicht verwirklicht. „Wäre der Endstufenausbau damals sofort nach dem Vorstufenausbau passiert, wäre alles wesentlich günstiger geworden. So ist der Untergrund mittlerweile total zerstört und muss erneuert werden. Wir sollen jetzt die Mehrkosten bezahlen, weil die Gemeinde seit Jahrzehnten nicht in die Gänge kommt. Das kann nicht sein“, kritisierte ein Anwohner.

In drei Wochen sollen jetzt die Bauarbeiten auf dem Hasselberg beginnen und im Mai kommenden Jahres abgeschlossen werden. In den kommenden Jahren stehen in Auersmacher und erneut in Bliesransbach noch zwei weitere Endstufenausbaumaßnahmen an. Die nächste Auseinandersetzung scheint vorprogrammiert zu sein.