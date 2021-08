Wendalinuskapelle in Bliesransbach renoviert : Neuer Glanz für kleines Gotteshaus nach dem Unwetter

Vor der frisch renovierten Wendalinuskapelle Bliesransbach liegt ein Kneipp-Tretbecken. Dieses wird nach Augenzeugenberichten als Hundetoilette missbraucht. Foto: Heiko Lehmann

Kleinblittersdorf Nach der Unwetter-Katastrophe 2018, bei dem die Wendalinus-Kapelle verwüstet wurde, erstrahlt das Gotteshaus nach der Renovierung in neuem Glanz. Doch das Kneipp-Tretbecken nebenan wird nach Augenzeugenberichten als Hundetoilette missbraucht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

Die Wendalinuskapelle in Bliesransbach erstrahlt wieder in neuem Glanz. Nach gut einem Jahr Renovierungszeit wurden die Arbeiten in diesem Sommer abgeschlossen und an Mariä Himmelfahrt (15. August) wurde eine kleine Wiedereröffnung gefeiert.

Aber es gibt auch Kritik aus der Bevölkerung, dass das Drumherum der Kapelle, vor allem die Kneippanlage mit Tretbecken, nicht sonderlich vorzeigbar sei. Die Kapelle aus dem 18. Jahrhundert wurde bei der Unwetter-Katastrophe in Bliesransbach vor drei Jahren in Mitleidenschaft gezogen. 90 Zentimeter hoch stand das Wasser in der Kapelle – rundherum war alles voller Schlamm. An den damals aufwändigen Säuberungsmaßnahmen beteiligten sich auch zwei Obdachlose. Sie tauchten auf, halfen und wollten keinen Lohn, wie Augenzeugen berichten. Zufall, oder göttliche Fügung? Ihnen reichte demnach ein warmes Mittagessen.

Die Kapelle befindet sich in den sogenannten „Heiligengärten“ in Bliesransbach. Vor der Wendelinuskapelle führen zwei Treppen aus Sandstein hinunter zum „Heiligenbrunnen“. Hierhin pilgerten früher viele katholische Gläubige, weil diesem Wasser heilende Kraft zugeschrieben wurde. Auch heute kennen viele noch die Bedeutung der gesamten Anlage. Nicht verwunderlich, dass es für die mit 100 000 Euro veranschlagte Renovierung viele Spenden von Privatleuten und Unternehmen sowie Zuschüsse vom Land und der Europäischen Union gab. „Durch das Unwetter wurde enorm viel beschädigt und es bestand der Verdacht der Baufälligkeit. Deswegen wurden die Arbeiten sehr aufwändig“, sagt Matthias Scheer, der katholische Pastor in der Gemeinde Kleinblittersdorf.

Die Kirche wurde innen und außen komplett saniert. Als der marode Außenputz abgeschlagen wurde und die aus Kalksteinen gemauerte Fassade zu Tage trat, wünschten sich viele Menschen, dass dieser Zustand genau so bleiben solle. Doch der Denkmalschutz sah vor, dass die Kapelle nochmal einen Außenputz erhalten müsse. Nicht geplante Abdichtungsmaßnahmen unter der Kapelle und das Erneuern der gesamten, verstopften Abwasserverrohrung ließen die Baukosten auf etwa 140 000 Euro ansteigen. Das Bistum Trier übernahm den größten Teil der Gesamtkosten. Das erste, größere Ereignis an der Kapelle nach der Sanierung ist die Pferde- und Traktorensegnung Ende Oktober.