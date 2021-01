Serie Menschen im Regionalverband : Ein Finanzprofi im Turnverein

Völklingen Sport-Enthusiast Jürgen Ehlen leitet den TV Völklingen seit vielen Jahren mit Leidenschaft und Sachverstand.

Bevor der gelernte Sparkassenbetriebswirt 2013 in die Vereinsgeschäftsstelle wechselte, war er viele Jahre bei den saarländischen Sparkassen beschäftigt. Auch ehrenamtlich engagiert sich Ehlen im Sport: Seit 14 Jahren regelt er als Vizepräsident die Finanzen des Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbandes Saarland. Das TV-Angebot geht weit über die klassischen Turnsparten hinaus. Die Palette reicht vom Kickboxen übers Ballett bis zum Rehasport. In den 20 Abteilungen findet jeder die passende Sportart. „Wir haben Mitglieder, die kommen fünf Mal die Woche“, erzählt Ehlen. Die jüngsten Teilnehmer beim Eltern-Kind-Turnen sind gerade mal ein Jahr alt, beim Seniorenturnen treffen sich auch über 90-Jährige. „Bei uns kann man eine sportliche Heimat fürs ganze Leben finden“, sagt der Geschäftsstellenleiter. Er selbst wurde mit acht Jahren Mitglied. Damals nahmen ihn seine drei älteren Brüder mit zum Faustball. Später spielten die Geschwister gemeinsam in der 1. Bundesliga. „Wir haben vier bis fünf Mal in der Woche trainiert“, erinnert sich der Völklinger. Als seine Brüder aufhörten, stieg die Mannschaft ab. Es folgte ein kurzer Abstecher zum Fußball. „Doch das war nicht meine Welt“, sagt Ehlen. Heute spielt er wieder zusammen mit seinen Brüdern in der Faustball-Seniorenmannschaft. „Wir sind eine tolle Gemeinschaft“. Das gilt nicht nur für die Faustballertruppe, sondern für den ganzen Verein. Alle vier Jahre fährt eine Delegation zum Deutschen Turnfest. Wenn Jürgen Ehlen in einigen Jahren in Rente geht, will er sich weiter bei den Turnern engagieren. Der 62-Jährige ist verheiratet und hat eine 15-jährige Tochter. In der Freizeit fotografiert er gerne. Ehlen hofft, bald auch wieder Schnappschüsse vom regen Vereinsleben machen zu können. „Wir möchten so schnell wie möglich wieder loslegen“, betont er mit Blick auf den Übungsbetrieb. Neben dem Geschäftsstellenleiter kann es auch Hündin Jessie kaum erwarten, dass die Sportler zurückkehren. Dann gibt‘s von den Bekannten ihres Herrchens wieder viele Leckerlis. „Ich muss aufpassen, dass sie nicht zu dick wird“, sagt Jürgen Ehlen.