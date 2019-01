Hacker sind böse Menschen, die Daten klauen? Wenn das so ist, dann müsste die Polizei am kommenden Wochenende das denkmalgeschützte Gebäude der Dialogika GmbH am Pascalschacht 1 in Dudweiler umstellen und viele Handschellen mitbriegen. Denn dort steigt am 12. und 13. Januar ein Hackathon. Das Wort ist eine Kombination aus Hack und Marathon.

Was nach organisierter Kriminalität klingen mag, ist eine spannende, sinnvolle und dabei auch noch spaßige Veranstaltung. So erklärt das Christoph Endres. Er ist Experte für Cybersicherheit, aber auch bekannt als Gründungsmitglied des Dichterdschungels. Endres hatte zusammen mit Kim Pecina, dem Geschäftsführer Dialogika GmbH, die Idee zum Hackathon.

Dessen Ziel ist es „innerhalb von einem Wochenende Apps und Softwareprojekte zu konzipieren und umzusetzen, die konkrete Probleme lösen“, erklären die beiden. Und : „Keine kommerziellen Interessen, sondern der Spaß am Problemlösen und ,Hacken’ stehen im Vordergrund.“ Programmieren sei „ein sehr mächtiges Werkzeug für gesellschaftliche Veränderung und Engagement“. Diese Möglichkeiten „werden leider größtenteils unterschätzt“, sagen Endres und Kim. Das soll der Hackathon ändern. Darüber hinaus sei er auch eine Möglichkeit, Menschen aus der sehr vielfältigen lokalen IT-Szene kennenzulernen, sich zu vernetzen und zum Erfahrungsaustausch zu treffen.