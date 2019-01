später lesen Blaufabrik Sulzbacher Blaufabrik wird abgerissen Teilen

Die Blaufabrik am Stadteingang in Sulzbach soll mit Ausnahme der Halle abgerissen werden. Diese Neuigkeit verkündete Bürgermeister Michael Adam beim Neujahrsempfang der Stadt am Freitagabend in der Aula. Von Thomas Feilen