später lesen Geld ist knapp Geld in der Saarbrücker City knapp FOTO: dpa / Holger Hollemann FOTO: dpa / Holger Hollemann Teilen

Twittern







Verkaufsoffener Sonntag in Saarbrücken – und das Bargeld ist knapp. Viele Kunden konnten am Wochenende kein Geld an ihren Bankautomaten abheben, weil keines da war. Die Mitarbeiter der Geldtransportunternehmen Prosegur aus Neunkirchen und Ziemann aus Saarlouis hatten gestreikt. Von Jörg Wingertszahn