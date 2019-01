Also gehört es zum Ritual, etwas Milch in einer Tasse in der Mikrowelle ordentlich aufzuheizen – wie am Donnerstag. Dumm nur, dass das Telefon klingelte und dann während des Telefonats ein unfreundliches „Wumpff“ aus der Mikrowelle herüberhallte … also ein neuer Versuch. Es klingelt an der Tür, und darüber vergessen wir erneut die Mikrowelle … „Wumpf!“ – Den Blutdruck wollen wir jetzt mal außer Acht lassen, aber es bleibt die Frage: Gehört das Aufwischen milchiger Sauereien in der Mikrowelle eigentlich zur Arbeitszeit?