Missionsfördervereingedenkt Schwester Brigitta

Schwester Brigitta war 20 Jahre in Algerien und 14 Jahre in Mauretanien tätig. Sie lehrte dort „Frauen das Nähen und Sticken von Deckchen, Tischdecken, Kleidern und Kissen, um ihnen eine eigene Lebensgrundlage zu schaffen“, steht in einem Nachruf auf die Missionsschwester.

Falls Gottesdienstbesucher eine Mitfahrgelegenheit nach Wahlschied wünschen, bietet der Missionsfördervereins diese gern an. Für das Mittagessen sorgt wieder die Gruppe um die früheren Numborner Landfrauen, die Erbsensuppe zubereitet. Kaffee und Kuchen gibt es ebenfalls, für Kuchenspenden wäre der Verein dankbar. Wer mithelfen möchte, wendet sich an Liesel Ziegler aus Kutzhof, Telefon (0 68 06) 8 44 87, Doris Groß aus Lummerschied, Telefon (0 68 06) 8 26 65, oder an Renate Feld aus Numborn, Telefon (0 68 06) 8 12 63.

Das Essen wird auch nach Hause geliefert, Anmeldungen nimmt Elke Zewe an, zu erreichten unter Telefon (0 68 06) 8 55 83.

(me)