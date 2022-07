Aus dem Gemeinderat : Heusweiler wappnet sich gegen Starkregen

Auch Heusweiler hatte schon, wie hier im Sommer 2018, unter den Folgen von Starkregen zu leiden. Die Gemeinde lässt nun ein Schutz-Konzept erarbeiten. Foto: Ulrike Paulmann

Heusweiler Die Gemeinde Heusweiler will ein Starkregen-Vorsorgekonzept erstellen. Die Verwaltung soll Angebote einholen und Geld in den Haushalt einstellen, beschloss der Gemeinderat einstimmig. Bürgermeister Thomas Redelberger (CDU) erinnerte daran, dass bei Starkregen außergewöhnlich hohe Niederschlagsmengen in kurzer Zeit niedergehen und es auch fernab von Bächen und Flüssen – wegen der Abfluss-Routen des Wassers wie Straßen, Wege und Gelände-Einschnitten – zu Sturzfluten kommen kann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fredy Dittgen

Diese könnten zu erheblichen Schäden führen, aber auch Leib und Leben bedrohen.