Wegen Corona-Politik : Hendrik Groß verlässt die CDU, bleibt im Bezirksrat

Altenkessel Hendrik Groß hat am Wochenede seine Ämter in der CDU niedergelegt. Das teilte der Bezirksverordnete auf der Internetplattform Facebook mit. Er habe diese Entscheidung „nach vielen schönen Jahren, vor allem bei der CDU Altenkessel“ getroffen.

Die Gesundheit stehe natürlich an erster Stelle. Aber: „Das Saarland-Modell war für mich persönlich ein tolles Instrument, um die Gesundheit zu schützen und um den Gewerbetreibenden, als auch den Bürgerinnen und Bürger wieder Hoffnung zu geben. Die Testpflicht ist unabdingbar um diese Krise in den Griff zu bekommen. Nun wird durch die Notbremse der Willen und die Absicht der Menschen sich Testen zu lassen weggenommen. Verstehe das, wer will“, schreibt Groß.Sein Mandat im Bezirksrat West werde er behalten. „Ich bleibe weiterhin Mitglied im Bezirksrat, jedoch parteilos“, kündigt er an