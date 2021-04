Nur 5 von 36 Gebieten in Rheinland-Pfalz unter Inzidenz 100 : Zweibrücken zieht erstmals Corona-Notbremse

In Rheinland-Pfalz haben seit dem Wochenende nun über eine Million Menschen Corona-Impfungen erhalten. Foto: dpa-tmn/Sven Hoppe

Koblenz/Zweibrücken Über eine Million Rheinland-Pfälzer sind jetzt geimpft. Trotzdem steigen die Infektionszahlen – und immer mehr Orte erlassen Ausgangssperren.

In Rheinland-Pfalz sind binnen eines Tages 692 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das teilte das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Sonntag mit. Aktuell infiziert sind 13 875 Menschen. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, stieg um drei auf 3453. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen stieg am Sonntag auf 138,2. Am Vortag lag sie bei 136,3.

Die höchsten Inzidenzwerte hatten die Städte Ludwigshafen (247,3), Mainz (207,2) und Pirmasens (201,3). Zweibrücken lag am Sonntag nach zehn Neuinfektionen bei einer Inzidenz von 114,1. Da aufgrund der Infektionslage schon feststeht, dass die Inzidenz auch am Montag und damit den dritten Tag in Folge über der kritischen 100er-Marke liegt, muss die Stadt die Notbremse ziehen.

Nur noch fünf der 36 Gebiete in Rheinland-Pfalz hatten am Sonntag eine Inzidenz unter 100.

Auf den Intensivstationen in Rheinland-Pfalz wurden am Sonntag 186 Erwachsene wegen Covid-19 behandelt (84 davon beatmet). Von den 1070 als einsatzbereit gemeldeten Intensivbetten in Rheinland-Pfalz waren 838 belegt, so das Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi).

