St. Nikolaus : Großeinsatz wegen Brand in Restaurant

Großeinsatz wegen Brand in Restaurant

St. Nikolaus Ein Küchenbrand im Restaurant Blockhaus am St. Nikolauser Weiher entpuppte sich am Samstag als Kabelbrand.

Am Samstag (20. Juli) ist gegen 17.30 Uhr in St. Nikolaus Alarm ausgelöst worden. Verständigt wurden die Freiwillige Feuerwehr Großrosseln, der Löschbezirk Ludweiler, die Freiwillige Feuerwehr Völklingen, die Polizei sowie der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und der DRK-Ortsverein Großrosseln. Anlass war laut erster Rückmeldung der Leitstelle ein Küchenbrand im Restaurant Blockhaus am St. Nikolauser Weiher.