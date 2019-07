Denkmalsanierung : Neues Leben für ein altes Haus im Warndt

„Pension Tannenhof“ steht links am Erker: Das Bild, vom Karlsbrunner Jagdschloss aus aufgenommen, findet sich auf einer Postkarte aus den 1930er Jahren. Foto: Sammlung Gernot Karge

Großrosseln Private Investoren haben den Tannenhof in Karlsbrunn erworben. Derzeit sanieren sie den historischen Bau – denkmalgerecht.

Füllige Menschen kommen derzeit schwer ins Haus. Denn die Gerüstbauer haben, um mit ihren eckigen Ständern und Brettern die Erker-Rundung einzuhegen, Stützen auf die Eingangstreppe gestellt. So muss man sich nun hindurchquetschen zwischen Gerüst und Geländer. „Unbequem“, sagt Michael Reimsbach, „vor allem, wenn man Material ins Haus bringen will.“ Aber er nimmt es gelassen: Das Gerüst werde nicht mehr lange stehen. Und bis es wieder abgebaut sei, könne man ja ausweichen auf den Eingang durch den Keller.

Reimsbach, der im Großrosseler Ortsteil Dorf im Warndt eine Versicherungsagentur führt, hat den Karlsbrunner Tannenhof im November 2018 erworben. Gemeinsam mit seiner Frau Annette, Personalchefin bei Saarstahl, und mit Iris Richter-Rosar und Patrick Rosar, einem befreundeten Ärzte-Ehepaar. Nun ist das Quartett am Sanieren. Unter Hochdruck: Das Haus, sagt Reimsbach, solle bis Ende September fertig sein. Und möglichst bis zum Jahresende auch die Außenanlage drumrum – zum Tannenhof gehört ein riesiges Grundstück, das vom so genannten Villa-Weiher bis zum Warndt-Wald-Wanderweg reicht und auf der Rückseite tief in den Wald hinein.