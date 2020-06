Saarbrücken : Försterin informiert über die Bestattung im Wald

Saarbrücken Bei einer kostenlosen Führung durch den Friedwald Saarbrücken ist es am Samstag, 27. Juni, möglich, ab 14 Uhr mehr über die Bestattung in der Natur zu erfahren. Nachdem die Waldführungen in den vergangenen Wochen ausfielen, geht es jetzt erneut mit den Friedwald-Försterin durch den Wald.

Sie erklärt an mehreren Stationen das Konzept von Friedwald und beantwortet Fragen zur Bestattung in der Natur. Die Führung dauert etwa eine Stunde. Treffpunkt ist der Friedwald-Parkplatz. Anfahrt: Kirschheck 70, 66115 Saarbrücken. Dort zeigen Schilder den Weg in den Friedwald. Die Teilnehmer müssen sich mit Adresse und Telefonnummer anmelden.