Unter Hygiene-Auflagen : Führungen durch den Friedwald sind nun wieder möglich

Bei einer kostenlosen Waldführung durch den Friedwald Imsbach haben Interessenten wieder die Möglichkeit, mehr über die Bestattung in der Natur zu erfahren. Nachdem die Waldführungen in den vergangenen Wochen pausierten, geht es am kommenden Samstag, 27. Juni, um 14 Uhr erneut mit den Friedwald-Förstern durch den Wald. Bei dem gemeinsamen Spaziergang wird an mehreren Stationen das Konzept erklärt, die Förster beantworten Fragen rund um die Bestattung in der Natur, teilt eine Sprecherin mit. Die Führung dauert demnach etwa eine Stunde. Treffpunkt ist die Wegekreuzung an den Fischteichen (vom Fried-Wald-Parkplatz dem Waldweg 100 Meter folgen; Anfahrt: Imsbach 1, Tholey, Hofgut Imsbach).