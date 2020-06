Kostenpflichtiger Inhalt: Fünf Jahre Nationalpark Hunsrück-Hochwald : Kitze und Kätzchen: Neues Leben im Wald

Junge Wildkätzchen, sie sind im Lichtspiel des Buchenwaldes gut getarnt. Foto: Konrad Funk

Nonnweiler Neues Leben versteckt sich im Nationalpark. Nationalparkförster und Naturfotograf Konrad Funk hat den tierischen Nachwuchs entdeckt.

Von Konrad Funk

Kleine Kotkügelchen rieseln leise zu Boden. Es hört sich an wie sanfter Regen. Und das bei blauem Himmel über dem Nationalpark. Der Grund: Spanner-Raupen fressen sich durch den Blätterwald, und wer lebt, der verdaut. Eifrige Vogeleltern wie Meisen, Stare und Spechte sammeln Raupen und stopfen sie pausenlos in weit aufgerissene, hungrige Jungschnäbel. Die Bettelrufe der Jungvögel aus den Baumhöhlen sind schier endlos und verraten ihren Aufenthaltsort. Manche Jungvogelbrut wird so auch vom Buntspecht geräubert und an die eigenen Jungen verfüttert. Dabei gäbe es genügend Borkenkäfer für ihn.

Wildschweine „frischen“ normalerweise schon Ende Februar Anfang März. Durch die milden Winter und die geradezu pausenlosen Mastjahre der Buchen und Eichen sind sie besonders begünstigt und bekommen inzwischen Nachwuchs über das ganze Jahr hinweg. Die sozial in Rotten lebenden Bachen sondern sich ab, wenn der Nachwuchs kommt. In einem gut gepolsterten Wurfkessel aus Zweigen, Gras und Moos bekommen sie ihre Frischlinge. Danach schließen sie sich wieder zu einer großen Rotte zusammen.

Feldhase, Reh und Rotwild haben gemeinsam, dass Mütter ihre Jungtiere „ablegen“. Sie machen ihnen dabei klar, dass sie ganz in der Nähe von Ihnen auf Futtersuche gehen und bald wieder zurückkommen. Der Nachwuchs darf seinen Platz nicht verlassen und hält sich auch strikt an die Anweisung. Diese Jungtiere sind also nicht verwaist und möchten auch nicht eingesammelt werden.

So kauert ein Hirschkalb unweit vom Waldweg halb unter einer abgebrochenen Fichtenkrone, reglos zusammengerollt. Es flüchtet nicht, würdigt den Fotografen aber auch keines Blickes. Es will eigentlich gar nicht da sein. Das Fleckenspiel auf seinem Fell verwischt sich mit den Sonnenflecken, die durch das grüne Kronendach des Waldes zu Boden fallen. Fast hätte man es nicht gesehen. Vor mir liegt ein kleiner „Prinz“, denn der scheue Winzling wird bald schon zum König des Waldes heranwachsen. Vor ihm liegt eine große Zukunft, auch wenn er im Moment nur an die Rückkehr der Mutter und den nächsten Schluck warme Milch denkt.

Der Morgen ist doch sehr frisch. Gelb-grün sind die „Lauscher“ (Ohren) des Kalbes gefärbt. Die Fichte hat dem „König in spe“ schon mal ihren Segen gegeben. Mit reichlich Fichtenpollen hat sie den Sprössling zart eingepudert. Während Rotwild meist nur ein Kalb setzt, geht es beim Rehwild paarig zu. Zwei Kitze sind die Regel. Die Kitze werden in diesem Jahr oft auch am Waldesrand gesetzt.

Viele Wiesen haben unter der Trockenheit gelitten und sind nicht sehr hoch und schützend aufgewachsen. Während beim Rehwild der Geburtsschwerpunkt im Mai ist, kommen Rotwildkälber meist erst im Juni zur Welt.

Mai und Juni sind optimale Geburtstermine. Das hat die Natur perfekt ausgeklügelt. Jetzt gibt es frisches Grün, und das ist gut für die Milchproduktion. Haben die aus dem Winter kommenden, noch sehr struppig aussehenden Mütter doch selbst großen Futter-Nachholbedarf. Jetzt ist es angebracht, dass auch im Nationalpark die Hunde an die Leine genommen werden. Es gibt zwar kein Wegegebot, verantwortungsvolle Nationalparkbesucher nehmen aber von sich aus schon Rücksicht auf die Abläufe, die in der Natur stattfinden.

Der Schwarzstorch, ein „Flaggschiff“ in unserem Nationalpark, brütet schon seit Jahren erfolgreich. Während der Weißstorch die Nähe zum Menschen geradezu sucht und mitten im Dorf anzutreffen ist, baut der scheue Schwarzstorch bei uns hoch oben und kaum sichtbar seinen großen Horst im Kronendach der alten Bäume. Zur Nahrungssuche streicht er in die Flusstäler und ist eher an Fischen und Amphibien interessiert. Weißstorch und Graureiher geben sich in trockenen Zeiten auch mit Mäusen zufrieden.

Die Kanadagans hat Nachwuchs auf einem der Weiher im Nationalpark bekommen. Ihr flauschiger Nachwuchs ist vielen natürlichen Gefahren ausgesetzt. Wie angenagelt kauert ein junger Feldhase im trockenen Buchenlaub. Auch er ist farblich gut getarnt. Deutlich auffallender sind da die hellrot leuchtenden Jungfüchse, die gerne die wärmenden Sonnenstrahlen genießen und vor dem Bau miteinander raufen. Sie warten nur darauf, dass Muttern mit einem „Fang“ (Mund) voller Mäuse um die Ecke kommt.

Und auf Mäusejagd ist auch die Wildkatze, das Wappentier des Nationalparks. Gut 100 Exemplare dieses scheuen Waldbewohners gibt es hier, ein echter Hotspot. Wenn die Wiesen der Pflegezone im Nationalpark und die Wiesen des Naturparks um den Nationalpark herum gemäht werden, sind Chancen da, sie beim Mäusefang zu entdecken. Die jungen Kätzchen sind mit ihrem Fell gut getarnt und im wechselnden Licht des Buchenwaldes kaum ausfindig zu machen.

Jungfüchse tummeln sich vor ihrem Bau. Foto: Konrad Funk

Ein junger Feldhase, im Buchenlaub kaum auszumachen. Foto: Konrad Funk

Ein Hirschkalb, versteckt wartet es, bis die Mutter kommt. Foto: Konrad Funk

Eine Bache säugt ihre Frischlinge. Foto: Konrad Funk

Ein Jungstar bettelt um Futter. Foto: Konrad Funk

Ein junger Schwarzstorch, der gerade flügge geworden ist. Foto: Konrad Funk

Die rote Farbe an Schnabel und Beinen fehlt beim Jungstorch. Foto: Konrad Funk

Rehkitze kommen meist paarweise zur Welt. Foto: Konrad Funk

Junge Blaumeisen mit noch geschlossenen Augen. Foto: Konrad Funk

Eine Kanadagans mit Nachwuchs auf einem Weiher im Park. Foto: Konrad Funk