Raub in Dudweiler : 19-Jähriger von zwei Männern überfallen und verprügelt

Saarbrücken-Dudweiler Ein junger Mann ist Opfer eines Überfalls geworden. Zwei Unbekannte verprügeln ihn und erbeuten 45 Euro.

In Dudweiler in der Nähe des Hallenbads in der St. Avolder Straße ist ein 19-jähriger Mann überfallen worden. Gegen 19.50 Uhr am Mittwochabend lauerten ihm zwei unbekannte Männer auf. Sie stellten sich ihm in den Weg und forderten seinen Geldbeutel und sein Handy.