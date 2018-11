später lesen Polizei sucht Zeugen Unbekannte überfallen 87-Jährige in ihrem Haus in Hüttersdorf FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Zwei unbekannte Männer haben am Montag in Hüttersdorf eine Seniorin in ihrem Haus überfallen, geschlagen, geknebelt und gefesselt. Von red