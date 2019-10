Saarbrücken : Die Klaus Faber AG baut am Eurobahnhof

Die Klaus Faber AG baut am Eurobahnhof

Blick auf die Baustelle für die neue Firmenzentrale der Klaus Faber AG am Saarbrücker Eurobahnhof. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Das Saarbrücker Unternehmen ist einer der größten Kabel-Vertriebshändler Europas und braucht eine neue Firmenzentrale.

Das sich auf Wachstumskurs und im Begriff zur strategischen Neuausrichtung befindende Unternehmen, das auch schon 200 Kilometer Leitungen für das Saarbrücker Einkaufszentrum Europagalerie geliefert hat, baut derzeit am Saarbrücker Eurobahnhof seine neue Firmenzentrale mit 4600 Quadratmetern Bürofläche und 50 Tiefgaragenstellplätzen.

Ein beeindruckend hoher Kran, ein paar Bagger und eine tiefe Baugrube am Nordeingang des Hauptbahnhofes am Quartier Eurobahnhof zeugen derzeit von dem zweistelligen Millionenprojekt nach Plänen des renommierten Architekten Gerlando Giarrizzo, das nach dem ersten Spatenstich vor ziemlich genau einem Jahr längere Zeit stillstand, seit kurzem nun aber weitergeht.

Laut Faber-Finanzchef Christian Reißner hatte es in der ersten vorbereitenden Bauphase Schwierigkeiten mit der bauausführenden Firma gegeben. „Da unser Projekt vernachlässigt wurde, haben wir das Generalunternehmen ausgetauscht“, heißt es bei Faber: „Seit drei Wochen hat die Firma Wolff übernommen und die Arbeiten gehen weiter. Der vereinbarte Fertigstellungstermin ist Ende Dezember 2020.“

Dann kann die bisher noch in der Lebacher Straße am Rastpfuhl beheimatete und bald aus allen Nähten platzende Firmenzentrale des saarländischen Kabelprofis in das Quartier Eurobahnhof umziehen.