Theaterpremiere : „Lass einen kommen, der mir sagt, wie ich leben soll!“

Saarbrücken Die kalte Welt von heute: Glänzende Premiere bei Acting & Arts mit Falk Richters „Die Verstörung“. Intensive Darsteller, kluge Regie.

Umso stärker glüht die Sehnsucht nach Geborgenheit. Hoffnungsdruck kocht hoch: Man will raus aus seiner Einzelhaft, will unbedingt irgendetwas Heiliges erleben in dieser Nacht, will zu jemandem gehören. Aber „keiner will nach Hause, weil da nichts ist, weil da niemand wartet, weil da alle so viel erwarten, aber keiner will allein sein.“ So lautet einer der Schlüsselsätze aus Falk Richters Stück „Die Verstörung“, das am Samstag in einer Aufführung der „acting and arts Company“ in der privaten Saarbrücker Schauspielschule Premiere feierte.