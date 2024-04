Mehr als 55 Stände und Fahrgeschäfte Saarbrücker Maikirmes punktet mit Familientagen und Biergarten

Am Eröffnungstag, Freitag 26. April 2024, öffnet die Maikirmes ab 17 Uhr für Besucher. Von da an können alle bis 24 Uhr auf der Kirmes feiern. An Freitagen, Samstagen und vor Feiertagen öffnet der Jahrmarkt mittags um 14 Uhr und geht dann bis 24 Uhr. Am Sonntag und an Feiertagen öffnen die Buden bereits um 13 Uhr. Schluss ist dafür aber schon um 23 Uhr. Während der Woche hat die Kirmes von 14 bis 23 Uhr geöffnet.