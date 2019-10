1000 Euro Belohnung : PETA setzt Kopfgeld auf Hunde-Hasser aus

Saarbrücken Letzte Woche war ein Tier an den Folgen eines Giftköders gestorben. Die Tierschutzorganisation PETA bietet möglichen Zeugen nun eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro.

„Der Tierquäler muss gefunden werden, bevor noch weitere Hunde verletzt oder getötet werden“, teilt Judith Pein im Namen von PETA per Pressemitteilung mit. Der Hund hatte den Giftköder am Samstag am Wegrand zwischen Dudweiler und Herrensohr gegessen und starb trotz direkter Behandlung in einer Tierklinik an den Folgen der Vergiftung.