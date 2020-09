Wetteraussichten : Spätsommerlich-mildes Wetter im Saarland zum Wochenbeginn

Offenbach Der Deutsche Wetterdienst meldet für den Wochenbeginn milde Temperaturen.

Die Menschen im Saarland und in Rheinland-Pfalz können sich zum Start der Woche über Sonnenschein und milde Temperaturen freuen. Am Montag werden Höchstwerte von 25 bis 27 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.