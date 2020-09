Das saarländische Wohnungsaufsichtsgesetz : Wie Schrott-Immobilien verschwinden sollen

Viele EU-Ausländer aus Rumänien und Bulgarien mussten in Saarbrücken unter katastrophalen Bedingungen leben. Hier ein Blick in ein Badezimmer. Foto: Arbeiterwohlfahrt Saarland/Awo

Saarbrücken Mit dem Wohnungsaufsichtsgesetz will die CDU/SPD-Landesregierung die Schrott-Immobilien im Land beseitigen. Auch mit sozialpolitischen Mitteln.

Die Bilder hatten Eindruck hinterlassen. Zu wenig Wohnfläche für zu viele Menschen, Schimmel, Müll, Ratten- und Ungezieferbefall, mit Gabeln überbrückte Stromleitungen, defekte Heizungen, kaputte Fenster. Alles im Bild. Alles in Saarbrücken. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete Yvonne Ploetz (Die Linke) und jetzt Parteilose hat die Dokumente vor einigen Monaten im Sozialausschuss des Landtages gezeigt. Sie arbeitet für die Arbeiterwohlfahrt und betreut im Rahmen der Europa-Leben-Struktur (Eule) seit Juni 2015 die Koordinationsstelle „EU-Zuwanderung“ in Saarbrücken. Finanziert wird das Projekt aus dem „Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen“.

Auslöser, in Saarbrücken diese Stelle einzurichten, waren die damaligen Zustände in der Frankenstraße in Saarbrücken/Malstatt. „Dort lebten etwa 80 Menschen in zwei Häusern“, erinnert Ploetz. Das waren etwa drei Mal so viele, wie dort leben sollten. Aus Bulgarien und Rumänien kamen sie; Roma meist. Seit 2007 sind Rumänien und Bulgarien EU-Mitglieder. Die Zahl der Zuwanderer aus diesen beiden Ländern hat sich von 2012 bis 2017 nahezu verdoppelt. 2019 lebten insgesamt 4680 Bulgaren und 8510 Rumänen im Saarland. „Etwa 4000 davon leben derzeit in Saarbrücken“, erklärt Ploetz. Mehr als die Hälfte davon in Malstatt und Burbach. Einige davon lebten in der Frankenstraße in diesen Schrott-Immobilien. Das war für alle eine Belastung: für die Bewohner, für die Nachbarschaft. „Diese Einzelproblemfälle wollte ich strukturell lösen“, erinnert sich die studierte Politikwissenschaftlerin. Sie arbeitete sich so tief in die Problematik ein, dass sie davon vor kurzem im Sozialausschuss berichten durfte. Mit Erfolg.

Der Vorsitzende des Ausschusses, Magnus Jung (SPD), erklärt, dass der Ausschuss nach dem Vortrag beschlossen habe, dass er daraus ein Schwerpunkt-Thema machen will. „Eule ist zwar auf Saarbrücken konzentriert“, weiß Jung. „Aber wir wissen auch, dass es solche Quartiere in Völklingen und Neunkirchen gibt.“ Die Anhörungen im Ausschuss starteten, die Recherchen auch, letztlich endete es in einem Gesetzesvorschlag der SPD-Fraktion. Das neue „saarländisches Wohnungsaufsichtsgesetz“ ging den Weg durch die Ausschüsse und ist seit 26. August beschlossene Sache. Der Landtag hat zugestimmt. Überbelegte Wohnungen und Mietwucher, verstopfte Etagentoiletten, fehlende Bäder und Duschen, nicht funktionierende Heizungen sollen nun der Vergangenheit angehören.

Ploetz ist zuversichtlich, dass das Gesetz helfen wird. „Es ist gut, dass es jetzt da ist“, sagt sie. „Es sichert ein Betretungsrecht. Zweitens reguliert es die Belegungszahlen.“ Häuser, in denen unzählige Matratzen liegen, seien so nicht mehr legal. „Drittens: Es ist wichtig, dass das Gesetz Mindeststandards für Wohnungsausstattungen gibt.“ Strom- und Wasseranschluss, Heizung. Viertens sei es wichtig, dass das Gesetz es möglich macht, Bußgelder gegen die Besitzer zu verhängen. Letztlich sei sogar die Räumung solcher Häuser mit dem Gesetz machbar. Dass die Besitzer hernach ihre Häuser einfach leerstehen und verfallen lassen, sei ein Problem, das diskutiert werden müsse, „wenn es auftauche“, sagt Jung. In Gelesenkirchen diskutiert man gar darüber, solche Immobilien zu enteignen. In Nordrhein-Westfalen gibt es bereits seit 2014 ein vergleichbares Gesetz.

„Die Städte im Saarland müssen sich erst mal ein Bild von ihrem Handlungsbedarf machen“, sagt Jung. Das Gesetz komme jetzt in die Stadträte, die Verwaltungen werden beauftragt, „tätig zu werden“, sagt Jung. Darüber hinaus habe Jung gerade einen Brief „an alle Bürgermeister aufgesetzt, in dem ich auf das Gesetz hinweise und nochmal klarstelle, wie das umzusetzen wäre“. Bereits vor vier Jahren hatte die Linke einen ähnlichen Gesetzentwurf eingebracht, der wäre aber „politisch nicht so gut vorbereitet gewesen“, wie Jung erklärt.

Ploetz begrüßt das Gesetz. „Es unterstützt auch die sozialpolitische Arbeit, die meine muttersprachlichen Kolleginnen genau an der richtigen Stelle leisten.“ Noch sei Ploetz ab und an völlig völlig fassungslos darüber, was sie bei Begehungen solcher Immobilien sehen müsse. „Solch eine offensichtliche Armut hätte ich in Saarbrücken nicht vermutet. Es ist nicht mal so, dass es in den Wohnungen super dreckig war“, erklärt Ploetz. „Aber die baulichen Voraussetzungen lassen kaum ein anderes Leben zu.“ Wenn Vermieter Wasserschäden nicht beheben, wenn sie die Heizung nicht in Schuss halten, die Elektroleitungen blank liegen, der Brandschutz keine Rolle spielt – geht es mit einem Bau abwärts. Und mit seinen Bewohnern. „Solche Häuser haben zuvor gerne mal lange Jahre leer gestanden“, erklärt Ploetz. Und nun machen die Besitzer ihr Geschäft damit. Eine „Ausbeutungsmaschinerie“ habe sich da entwickelt: bundesweit. Auf dem Wohnungsmarkt – aber auch auf dem Arbeitsmarkt. „Menschenhändler“ karren dazu Leih- und Wanderarbeiter durch die ganze Republik und bringen sie in Schrott-Immobilien unter.

2016 fliegt im Saarland ein solcher Ring auf. Damals hatte die Polizei einen deutsch-türkischen Bauunternehmer aus Schiffweiler inhaftiert. Die Staatsanwaltschaft warf ihm „gewerbs- und bandenmäßigen Menschenhandel zur Ausbeutung der Arbeitskraft“ und gewerbs- und bandenmäßigen Betrug vor. Unter anderem ging es dabei um hinterzogene Sozialabgaben und das unberechtigte Kassieren von Kindergeld und Zuschüssen des Jobcenters Neunkirchen. Die zu Hungerlöhnen als Eisenflechter eingesetzten Arbeiter hausten in Schrott-Immobilien. Die Häuser sollen zum Teil dem Chef selbst gehört haben. Drei Jahre und neun Monate musste der pensionierte Bergmann ins Gefängnis.

Hier ein weiteres Beispiel aus einer Immobilie in Saarbrücken: eine wenig fachmännische Verkabelung (Archivbild). Foto: Arbeiterwohlfahrt Saarland/Awo

Yvonne Ploetz (Die Linke), aufgenommen am 30.06.2013 in der ASTV Halle in Saarbrücken (Saarland). Die Saar-Linke wiederholt an diesem Tag die Wahl der Landesliste für Bundestagswahl, da die Nachzählung der am 5. Mai abgegebenen Stimmen Unregelmäßigkeiten ergeben hatte. Foto: Oliver Dietze/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: dpa/Oliver Dietze