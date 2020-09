Klima : Plöger lobt das Saarland für nachhaltige Politik

Saarbrücken Bei der dritten saarländischen Nachhaltigkeitskonferenz sprachen der Fernseh-Meterologe Sven Plöger und der saarländische Umweltminister Reinhold Jost (SPD) über den Klimawandel und nachhaltige Politik.

Es ist die dritte Nachhaltigkeitskonferenz, die in diesem Jahr unter dem Titel „Sturm und dann? – nachhaltiger Klimaschutz im Saarland“ firmiert. Einen besseren Gast als den Fernseh-Wettermann Plöger hätte man sich dafür wohl nicht aussuchen können. Er, der zurzeit mit seinem Buch „Zieht euch warm an, es wird heiß“ die Spiegel-Charts eroberte. Und deren „Tante Renate in Saarlouis wohnt“, wie er sagt. Verbundenheit mit dem Saarland gibt es also auch.