Wetteraussichten : Viel Sonne im Saarland in den nächsten Tagen

Viel Sonne im Saarland in den nächsten Tagen

Offenbach Für die kommenden Tage verspricht der Deutsche Wetterdienst viele Sonnenstunden. So warm soll es werden.

Das Wetter im Saarland und in Rheinland-Pfalz wird in den kommenden Tagen sonnig und trocken. In den Nächten wird es aber zunehmend frisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Grund sei kühle Luft aus Skandinavien.