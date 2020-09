Veranstaltung des SaarForst-Landesbetriebs : Grundschüler sind begeistert von Waldjugendspielen

Saarbrücken 100 Saarbrücker Kinder lernen viel über die Natur und mussten Tiere an ihren Silhouetten erkennen. Minister will Veranstaltung 2021 wiederholen.

Zum ersten Mal fanden am Freitag die Waldjugendspiele Saar bei Von der Heydt in Saarbrücken statt. 100 Schülerinnen und Schüler aus fünf Schulklassen der Klassenstufe drei der Ganztagsgrundschule Saarbrücken-Kirchberg und der Maria Montessori-Grundschule Saarbrücken-Rußhütte durchliefen am Freitagvormittag einen Waldparcours mit neun verschiedenen Stationen. Dabei lernten sie spielerisch viel über Wald und Wiesen.